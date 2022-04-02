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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:42

Минобороны РФ сообщило об уничтожении хранилищ Кременчугского НПЗ на Украине

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о нанесении ударов высокоточным оружием с самолетов и кораблей по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу на Украине.

"Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск", - заявил также он.

В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. "Среди них: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 9 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал он на брифинге в субботу.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Два ударных вертолета Ми-24 противника уничтожены в районах украинского города Сумы и населенного пункта Урожайное. "Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Подразделения Донецкой народной республики овладели большей частью Новобахмутовки, ведут бой с отходящими силами 25-й бригады ВДВ Украины, сообщил Конашенков.

"За ночь в этом районе уничтожены до 40 человек националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея", - заявил он.

Хроника 24 февраля – 02 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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