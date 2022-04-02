Кишинев и Тирасполь опровергли сообщения об активизации войск РФ в Приднестровье

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Власти Молдавии и Приднестровского региона опровергли информацию украинского Генштаба об активизации российских войск, размещенных в Приднестровье.

В сообщении Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии отмечается, что "нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе".

"Государственные учреждения внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе. Компетентные органы Молдавии продолжат обмениваться информацией с партнерами нашей страны для обеспечения стабильности и безопасности граждан", - отмечается в сообщении.

В свою очередь МИД Приднестровья заявил, что информация Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) об "активизации" российских войск в регионе "абсолютно не соответствует действительности".

"Все военные подразделения на территории Приднестровья находятся в местах постоянной дислокации и осуществляют свою деятельность в стандартном рабочем режиме. При этом они целенаправленно минимизировали даже свои плановые мероприятия для сохранения спокойствия наших украинских соседей", - говорится в сообщении приднестровского МИДа.