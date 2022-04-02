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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Минобороны РФ заявило о выведении из строя аэродрома Миргород в Полтавской области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России вывели из строя аэродром противника в Полтавской области Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения", - сказал Конашенков.

Лозовая - станция Южной железной дороги, вторая по величине в Харьковской области.

Станция Павлоград находится в Днепропетровской области на линии Харьков - Симферополь Приднепровской железной дороги.

Российские военные нанесли авиаудар по двум железнодорожным станциям на Украине. "Днем 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены: бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе", - заявил он.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 28 военных объектов Украины. "Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что ракетным комплексом "Искандер-М" 31 марта был нанесен удар по штабу обороны Харькова.

"В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран", - сказал Конашенков.

"Подразделения Луганской Народной Республики, развивая наступление на позиции украинской 57 мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

Накануне Конашенков сообщил, что силы ЛНР блокируют северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино вблизи Северодонецка и Лисичанска. 31 марта Конашенков сообщил, что силы ЛНР ведут наступление на окраинах Северодонецка - одного из крупнейших городов Луганской области.

Хроника 24 февраля – 02 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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