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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Макрон заявил о намерении вместе с ЕС бороться против "возращения империй"

Макрон заявил о намерении вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
Эммануэль Макрон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае переизбрания одним из его приоритетов станет борьба вместе с ЕС за геополитическую стабильность.

В частности, заявил Макрон в ходе предвыборного митинга в Париже, Франции и ЕС нужно противостоять "геополитическому беспорядку, возвращению на мировую сцену империй, войнам, которые могут спровоцировать мировой конфликт".

Макрон пообещал усилить финансирование обороны, чтобы Франция была "мирной мощью", способной в случае необходимости, эффективно вести боевые действия.

Также он заверил, что при нем Франция независима на мировой арене. "Мы не являемся чьими-то вассалами", - сказал он. "Нам нужно быть сильными и независимыми", - добавил президент.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в конце следующей недели. Ожидается, что Макрон, являющийся главным фаворитом выборов, сможет пройти во второй тур.

Франция Эммануэль Макрон
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