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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и еще десять получили ранения в результате стрельбы в Сакраменто (Калифорния) в воскресенье, сообщает CNN.

Район происшествия оцеплен. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Телеканал ABC News сообщает со ссылкой на полицию, что патруль был неподалеку в момент происшествия, около двух часов ночи. Стрельба произошла на улице, где сосредоточены ночные заведения, на месте было много людей.

Число подозреваемых пока не установлено.

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