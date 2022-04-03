Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и еще десять получили ранения в результате стрельбы в Сакраменто (Калифорния) в воскресенье, сообщает CNN.

Район происшествия оцеплен. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Телеканал ABC News сообщает со ссылкой на полицию, что патруль был неподалеку в момент происшествия, около двух часов ночи. Стрельба произошла на улице, где сосредоточены ночные заведения, на месте было много людей.

Число подозреваемых пока не установлено.