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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В Минобороны РФ заявили об уходе российских военных из украинской Бучи 30 марта

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные покинули город Буча Киевской области 30 марта, сообщили в Минобороны РФ.

"Хотим особо отметить, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции", - сказали в ведомстве.

Там заявили, что выезды из города Буча не блокировались. "Все местные жители имели возможность свободного выезда из населённого пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь", - заявили российские военные.

"За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", - сказали в ведомстве.

Хроника 24 февраля – 03 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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