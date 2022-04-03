По сообщению ЦИК РФ, подсчет голосов на выборах в Сербии проходит без нарушений

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Подсчет голосов избирателей на президентских, парламентских и местных выборах в Сербии ведется без нарушений, сообщили в пресс-службе Центризбиркома (ЦИК) России.

"Работа со списками избирателей и подсчет голосов ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений", - говорится в официальном телеграм-канале ЦИК.

Члены ЦИК РФ Людмила Маркина и Павел Андреев наблюдают за подготовкой и проведением президентских и парламентских выборах в Сербии. В текущее воскресенье они посетили избирательные участки в Белграде, а также участки на границе с Косово и Метохией, где голосуют косовские сербы.

Отмечается, что на выборах разных уровней в Сербии используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней, они различаются по цветам.

"В первую очередь посчитали бюллетени для голосования на местных выборах, затем депутатов парламента и наконец - президента", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по первоначальным предварительным данным, опубликованным на сайте Республиканской избирательной комиссии (РИК), нынешний президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье.

Большинство избирательных участков закрылись в Сербии в 20:00 местного времени (21:00 мск), однако тем, кто пришел к участкам, но не успел проголосовать до закрытия, было разрешено отдать голос.

Согласно данным РИК, явка избирателей составила 55,6%.

Одновременно с президентскими в Сербии также состоялись парламентские выборы и местные выборы в двух городах, в том числе и в Белграде, а также в 11 общинах.