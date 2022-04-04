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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Президент Молдавии опровергла увеличение числа российских военных в Приднестровье

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду опровергла сведения об увеличении контингента российских миротворцев в Приднестровье и передвижении войск в регионе.

"Российские миротворцы въезжают в Молдавию через пункты пропуска, которые контролируются конституционными властями республики. Поэтому мы можем утверждать, что миротворческий контингент не увеличился. Не подтверждается информация о передвижении войск или других активных действиях военных в Приднестровском регионе. Мы мониторим ситуацию, обмениваемся информацией с партнерами. В настоящее время угрозы втягивания Молдавии в конфликт нет, но ситуация может быстро измениться. Риски из региона остаются, мы сохраняем бдительность", - сказала Санду в понедельник журналистам.

Отвечая на вопросы о международных гарантиях нейтралитета Молдавии и ее безопасности, Санду отметила, что таких гарантий нет, но Кишинев соблюдает принцип нейтралитета. "Молдавия - уязвимая страна, в том числе, с точки зрения безопасности. На территории страны незаконно находятся войска РФ, что уже является нарушением принципа нейтралитета. Не могу сказать, как будет соблюдаться в будущем принцип нейтралитета. В настоящее время у нас нет международных гарантий безопасности", - заявила Санду.

Молдавия Приднестровье Россия
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