США намерены добиваться исключения РФ из Совета по правам человека ООН

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты обратятся к Генассамблее ООН с призывом исключить РФ из Совета по правам человека ООН, заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

"Это (присутствие РФ в Совете - ИФ) неправильно, поэтому мы полагаем, что для Генассамблеи настало время проголосовать с целью исключить ее оттуда", - приводит ее слова издание The Guardian.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что для такого решения потребуются голоса двух третей стран-членов Генассамблеи ООН, которую составляют 193 государства.