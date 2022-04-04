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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

США намерены добиваться исключения РФ из Совета по правам человека ООН

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты обратятся к Генассамблее ООН с призывом исключить РФ из Совета по правам человека ООН, заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

"Это (присутствие РФ в Совете - ИФ) неправильно, поэтому мы полагаем, что для Генассамблеи настало время проголосовать с целью исключить ее оттуда", - приводит ее слова издание The Guardian.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что для такого решения потребуются голоса двух третей стран-членов Генассамблеи ООН, которую составляют 193 государства.

Линда Томас-Гринфилд
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