КНДР готова ответить ядерным оружием в случае "военной конфронтации" Южной Кореи

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - КНДР не нанесет первой удар по Южной Корее, но, если Сеул выберет "военную конфронтацию", вынуждена будет задействовать ядерные силы, заявила замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

"Мы не выпустим ни одной пули или снаряда в сторону Южной Кореи", - цитирует заявление Ким Е Чжон агентство Yonhap.

"В случае, если Южная Корея выберет военную конфронтацию с нами, нашим ядерным боевым силам неизбежно придется выполнять свой долг", - отметила она.

По ее словам, "если кто-то не будет провоцировать нас, мы никогда не нанесем удар раньше".

"Другими словами, это означает, что если южнокорейская армия не предпримет каких-либо военных действий против нашего государства, оно не будет рассматриваться как цель нашего нападения", - заявила Ким Е Чжон.