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Lufthansa отменит ряд внутренних рейсов из-за нехватки персонала во Франкфурте

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG отменит ряд внутренних рейсов на этой неделе из-за нехватки персонала у Fraport AG, оператора аэропорта Франкфурта.

Это решение затронет некоторые перелеты в четверг и до 10 апреля. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя германской авиакомпании. Точное количество отменяемых рейсов он не назвал.

Lufthansa предложит владельцам авиабилетов на эти рейсы альтернативу в виде поездки на поезде.

Согласно заявлению Fraport в соцсетях, компания предпринимает меры по "стабилизации работы" аэропорта, включая "отмену отдельных рейсов авиакомпаниями в качестве меры предосторожности" в ответ на такие проблемы, как нехватка персонала, влияние пандемии и пиковые нагрузки в начале пасхальных каникул.

Аэропорт во Франкфурте является крупнейшим в Германии.

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