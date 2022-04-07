Министры обороны РФ и Турции обсудили ситуацию на Украине
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, тема обсуждений – Украина, сообщили в российском оборонном ведомстве.
"B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам", - сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.