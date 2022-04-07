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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

Министры обороны РФ и Турции обсудили ситуацию на Украине

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, тема обсуждений – Украина, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Хроника 24 февраля – 08 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
РФ Турция Украина Сергей Шойгу Хулуси Акар
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