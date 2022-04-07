Глава СД "Русала" призвал расследовать события в Буче и наказать виновных

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - События в Буче (Украина) должны быть расследованы, а виновные – понести наказание, заявил председатель совета директоров "Русала" Бернард Зонневельд.

Заявление от его лица опубликовано на англоязычной версии сайта алюминиевой компании.

"Русал" – это многонациональная компания, чьи сотрудники работают на 5 континентах в 20 странах, включая Украину, отмечает Зонневельд. "Будучи заинтересованными в скорейшем прекращении конфликта в европейской стране, мы внимательно следим за событиями в надежде, что ужас и трагедия наконец прекратятся", - заявил председатель совета директоров "Русала".

"Сообщения из украинского города Буча шокировали нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательным образом расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование этого преступления и призываем к суровому наказанию виновных", - говорится в заявлении Зонневельда.

Бернард Зонневельд – экс-руководитель подразделения ING Eurasia в Амстердаме, в совет директоров "Русала" был избран еще в 2016 году. В отличие от многих коллег, остался в совете после включения Олега Дерипаски и "Русала" в санкционный список США в апреле 2018 года, а в 2019 году возглавил его обновленный состав, куда в рамках "плана Баркера" по снятию санкций с компании вошла группа согласованных с OFAC директоров.