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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

Байден намерен подписать принятый Конгрессом законопроект о запрете импорта нефти из РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует подписать законопроект о запрете импорта российской нефти, который ранее в четверг поддержали в Конгрессе, заявила в четверг пресс-секретарь Джен Псаки.

"Да, это то, что президент, определенно, поддерживает, и к чему призывал, и планирует подписать", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, собирается ли Байден подписать законопроект.

В четверг Сенат США поддержал законопроект о лишении России и Белоруссии статуса наибольшего благоприятствования в торговле, а также о запрете импорта российской нефти. Ранее законопроект был одобрен палатой представителей США. Таким образом, для его утверждения требуется теперь только подпись президента.

США Россия Украина
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