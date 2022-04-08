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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

В ООН насчитали более 4,3 млн беженцев с Украины с начала операции РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - С начала военной операции РФ территорию Украины покинули более 4,3 млн человек, но темп прибытия украинцев за рубеж уменьшился, сообщает в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Несмотря на то, что темп прибытий замедляется, миграционный поток продолжается, учитывая идущие военные действия", - заявил западным журналистам представитель УВКБ ООН Мэтт Солтмарш.

В УВКБ сообщили, что всего с 24 февраля Украину покинули около 4,38 млн человек. Большинство из них отправилось в Польшу, на данный момент там находится более 2,53 млн украинцев.

Также около 671 тыс. человек отправились в Румынию, около 408 тыс. - в Венгрию, около 404 тыс. - в Молдавию и около 307 тыс. - в Словакию.

По данным УВКБ ООН, в Россию с Украины прибыли около 373 тыс. человек, а в Белоруссию - около 19 тыс.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

Хроника 24 февраля – 10 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
ООН Украина
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