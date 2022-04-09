В ДНР сообщили об эвакуации более 600 человек из Мариуполя за сутки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Из Мариуполя за прошлые сутки на территорию ДНР эвакуированы 620 человек, 103 из них дети, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 8 апреля до 08:00 9 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка", - говорится в сообщении, распространённом штабом терробороны ДНР в субботу.

Всего с 5 марта по 9 апреля на территорию ДНР из Мариуполя эвакуированы 14 811 человек.

Также штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что более 65 мирных жителей пострадали в результате боевых действий в ДНР за прошлые сутки. В свою очередь, представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о более 20 обстрелах за сутки.