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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

В ДНР сообщили об эвакуации более 600 человек из Мариуполя за сутки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Из Мариуполя за прошлые сутки на территорию ДНР эвакуированы 620 человек, 103 из них дети, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 8 апреля до 08:00 9 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 620 человек, включая 103 ребенка", - говорится в сообщении, распространённом штабом терробороны ДНР в субботу.

Всего с 5 марта по 9 апреля на территорию ДНР из Мариуполя эвакуированы 14 811 человек.

Также штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что более 65 мирных жителей пострадали в результате боевых действий в ДНР за прошлые сутки. В свою очередь, представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о более 20 обстрелах за сутки.

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР Мариуполь
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