Белорусских грузоперевозчиков обязали покинуть территорию ЕС до 16 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС обязал белорусских грузоперевозчиков вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля текущего года. Такие требования содержатся в решении Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале Европейского союза.

"Запретить любому автотранспортному предприятию, созданному в Белоруссии, перевозить товары автомобильным транспортом по территории Союза, в том числе транзитом", - говорится в документе.

В документе сказано, что вступивший в силу с 8 апреля запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в Белоруссии на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом "не применяется до 16 апреля 2022 г. для перевозки грузов, которая началась до 9 апреля 2022 г., при условии, что транспортное средство уже находилось на территории Союза 9 апреля 2022 г. или следует транзитом через Союз, чтобы вернуться в Белоруссию".

Также сообщается, что запрет не распространяется на предприятия, перевозящие почту, а также на поставки в ЕС природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды; фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения; грузов для гуманитарных целей, а также транспорта дипломатических и консульских представительств ЕС и государств-членов в Белоруссии, в том числе делегаций, посольств и миссий, или международных организаций в Белоруссии, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.

Решение вступило в силу 9 апреля.