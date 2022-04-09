Во Франции пассажирка перехватила штурвал и не дала самолету упасть на жилые дома

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Тридцатипятилетняя пассажирка туристического самолета Dragonfly, не умеющая управлять воздушной техникой, взяла на себя управление когда пилот потерял сознание, и избежала столкновения с жилыми домами, сообщает в субботу газета Ouest-France.

У опытного пилота 66 лет после тридцати минут полета произошел сердечный приступ в небе над департаментом Морбиан на северо-западе Франции, над коммуной Плуинек. Пассажирка сумела перехватить управление легким двухместным самолетом и в последний момент не дала ему упасть на дома, отмечает издание.

Очевидцы рассказали, что женщина также маневрировала, чтобы самолет не разбился на общественном паркинге.

В итоге Dragonfly упал в болотистой местности. Пилот умер, однако женщина "практически не пострадала", до нее добрались спасатели. В состоянии шока ее доставили в больницу города Лорьян.