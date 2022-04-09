Египетский пловец побил два мировых рекорда после потери ноги

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Египтянин, потерявший ногу в результате аварии на мотоцикле, установил два мировых рекорда Гиннесса по плаванию под водой на одном дыхании, сообщает агентство UPI.

31-летний Омар Хегази проплыл 56,49 м под водой на одном дыхании, а также проплыл под водой 76,72 м на одном дыхании, используя ласту.

Хегази заработал рекорды по плаванию на самую длинную дистанцию под водой на одном дыхании и по плаванию на самую длинную дистанцию под водой на одном дыхании с помощью ласт. Оба рекорда принадлежат к специальной категории LA1, которую Книга рекордов Гиннесса определяет как подвиг, достигнутый человеком, перенесшим одностороннюю ампутацию выше колена.

Хегази потерял левую ногу, когда ему было 25 лет. Он ехал на мотоцикле, когда попал в выбоину и был отброшен под движущийся грузовик.

Он сказал, что после ампутации последовал период депрессии, но в 2021 году он стал читать о других людях, которые побили рекорды Гиннесса после подобных ампутаций.

"Вначале моим источником мотивации было то, что мне нечего терять. Я занялся плаванием только потому, что был очень зол. Я нашел способ выплеснуть свой гнев и разочарование, но именно там я почувствовал себя по-настоящему свободным и способным", - сказал Хегази.

Он сказал, что надеется, что его рекорды теперь вдохновят других на преодоление препятствий.

"Я надеюсь, что мои достижения вдохновят других и послужат напоминанием о том, что удивительное где-то рядом с вами, и вам просто нужно открыть глаза", - сказал он.