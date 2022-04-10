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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

На фабрике чипсов среди картофелин нашли гранату времен Второй мировой войны

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Новой Зеландии рабочие фабрики по производству чипсов обнаружили, что предмет, который сначала представлялся грязной картофелиной, является учебной гранатой времен Второй мировой войны, сообщает агентство UPI.

Гранату обнаружили работники ночной смены на фабрике Mr. Chips в Восточном Тамаки, пригороде Окленда (крупнейшего города страны).

Сотрудник фабрики Ричард Теурукура наблюдал за конвейерной лентой в "зоне приема картофеля" фабрики, и обратил внимание на необычный предмет. Он полагал, что это грязная картофелина или камень странной формы.

Теурукура очистил предмет от грязи и показал его коллеге, который сказал, что это, похоже, граната.

На завод вызвали полицию, а полицейские, в свою очередь, вызвали команду по обезвреживанию взрывоопасных предметов Сил обороны Новой Зеландии.

Саперы определили, что объект был т.н. бомбой Миллса, ручной гранатой, распространенной во времена Второй мировой войны. Граната была просвечена рентгеном и оказалась невзрывоопасной гранатой, вероятно, использовавшейся в учебных целях.

Менеджер фабрики сказал, что этот инцидент был первым в своем роде за 30-летнюю историю фабрики. Он надеется, что полиция вернет гранату компании, чтобы ее можно было выставить в заводской "комнате трофеев".

United Press International
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