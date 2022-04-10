Дональд Трамп заявил, что американское ядерное оружие сильнее российского

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американское ядерное оружие сильнее российского, и это его заслуга. Трамп сказал об этом на встрече со своими сторонниками в Сельме, штат Северная Каролина. Трансляцию митинга вел канал C-SPAN.

"Вы знаете, у нас есть ядерный потенциал, который я перестроил вместе со всеми вооруженными силами. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас, правда, самые мощные ядерные силы..." - сказал экс-президент.

"Честно говоря, Путин, тебе тоже не следует об этом говорить", - добавил Трамп, обращаясь к президенту России.

Кроме того, экс-президент США в очередной раз заявил, что является победителем президентских выборов, украденных Байденом, и что он, вероятно, будет баллотироваться в президенты в третий раз.