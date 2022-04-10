Американский сенатор представил план военной помощи Тайваню

Американские морпехи ведут огонь из противотанкового гранатомета на учениях Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сенатор Соединенных Штатов Джош Хоули представил Закон об экспорте оружия на Тайвань, чтобы ускорить одобрение Конгрессом и администрацией продажи оружия азиатской демократии. Он выложил проект на своем веб-сайте.

Сенатор республиканец от штата Миссури упомянул о необходимости как можно быстрее доставить оружие на Тайвань в связи с быстро растущей угрозой китайского вторжения.

В частности, он назвал "морские мины, противотанковые ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы и другие средства асимметричной обороны". По его словам, предложенный законопроект в случае принятия, ускорит одобрение таких поставок Конгрессом и устранит административные препятствия.

Хоули утверждает, что закон будет включать Тайвань в экспортные правила таких стран, как Япония, Австралия, Индия, Южная Корея и члены НАТО. Утверждение лицензий на продажу оружия Тайваню будет проходить быстрее, а время, затрачиваемое Конгрессом на рассмотрение таких продаж, сократится вдвое, считает сенатор.

Хоули подчеркнул срочность закона, заявив, что необходимо как можно скорее предоставить Тайваню оружие, чтобы он мог подготовить свою оборону.