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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Американский сенатор представил план военной помощи Тайваню

Американский сенатор представил план военной помощи Тайваню
Американские морпехи ведут огонь из противотанкового гранатомета на учениях
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сенатор Соединенных Штатов Джош Хоули представил Закон об экспорте оружия на Тайвань, чтобы ускорить одобрение Конгрессом и администрацией продажи оружия азиатской демократии. Он выложил проект на своем веб-сайте.

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Сенатор республиканец от штата Миссури упомянул о необходимости как можно быстрее доставить оружие на Тайвань в связи с быстро растущей угрозой китайского вторжения.

В частности, он назвал "морские мины, противотанковые ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы и другие средства асимметричной обороны". По его словам, предложенный законопроект в случае принятия, ускорит одобрение таких поставок Конгрессом и устранит административные препятствия.

Хоули утверждает, что закон будет включать Тайвань в экспортные правила таких стран, как Япония, Австралия, Индия, Южная Корея и члены НАТО. Утверждение лицензий на продажу оружия Тайваню будет проходить быстрее, а время, затрачиваемое Конгрессом на рассмотрение таких продаж, сократится вдвое, считает сенатор.

Хоули подчеркнул срочность закона, заявив, что необходимо как можно скорее предоставить Тайваню оружие, чтобы он мог подготовить свою оборону.

Джош Хоули
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