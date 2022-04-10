Канцлер Австрии 11 апреля встретится в Москве с президентом России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в понедельник встретиться в российской столице с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает австрийская газета Kurier.

Встреча пройдет в 14.00, как сообщил политик в воскресенье журналистам в Вене, он планирует обсудить налаживание диалога между Россией и Украиной, а также поговорить о "военных преступлениях".

Встреча согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.