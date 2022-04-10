Минобороны РФ оценило общее число эвакуированных из Мариуполя в 135 тыс. человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что из Мариуполя за весь период без участия властей Украины эвакуированы 134 963 человека.

"В том числе за истекшие сутки - 664", - сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживало почти 500 тыс. человек.

Всего за минувшие сутки российские военные эвакуировали с украинской территории, ДНР и ЛНР более 18,5 тыс. человек, из них - 2 910 детей, добавил Мизинцев.

По его словам, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 723 102 человека, включая 138 063 ребенка.