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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:01

Минобороны РФ оценило общее число эвакуированных из Мариуполя в 135 тыс. человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что из Мариуполя за весь период без участия властей Украины эвакуированы 134 963 человека.

"В том числе за истекшие сутки - 664", - сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживало почти 500 тыс. человек.

Всего за минувшие сутки российские военные эвакуировали с украинской территории, ДНР и ЛНР более 18,5 тыс. человек, из них - 2 910 детей, добавил Мизинцев.

По его словам, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 723 102 человека, включая 138 063 ребенка.

Хроника 24 февраля – 10 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ Мариуполь
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