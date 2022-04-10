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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:01

Минобороны РФ заявило о воздушном ударе Израиля по объектам в Сирии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о ракетном ударе, нанесенном израильскими истребителями по объектам на территории сирийской провинции Латакия, в результате которого причинен незначительный ущерб гражданской инфраструктуре.

"9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия", - сообщил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

По его словам, "дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил Сирии комплексов российского производства "С-125" и "Панцирь-С" уничтожены три ракеты".

"В результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Потерь личного состава Вооруженных сил России и Сирии нет", - сказал Журавлев.

Сирия Израиль Минобороны РФ
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