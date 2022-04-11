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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:01

Зеленский предупредил об активизации боевых действий РФ на востоке Украины

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что в ближайшее время на востоке страны развернутся масштабные боевые действия, к которым следует быть готовыми.

"Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашей державы", - сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

"Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать", - добавил президент Украины.

По его словам, украинское руководство планирует увеличение поставок вооружений, активизацию усилий на международной арене и усиление информационной политики.

"Мы будем еще активнее обеспечивать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно", - сказал Зеленский.

Он заявил, что планируются новые встречи украинского руководства с зарубежными лидерами.

"Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других государств", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что провел беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем, и отметил, что "в последнее время немецкая позиция меняется в пользу Украины".

Украина Россия Владимир Зеленский
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