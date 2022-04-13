Назначен новый начальник французской военной разведки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Генерал Жак Ланглад де Монгро назначен новым шефом французской Дирекции военной разведки (DRM) с задачей реструктуризации этой спецслужбы, сообщила в среду газета Le Figaro.

Новый глава DRM меняет уволенного предшественника, которому, в частности, вменяют недостаточную работу этой структуры в отношении российской операции на Украине, уточняет издание.

По его данным, генерал Ланглад де Монгро не новичок в службах, связанных с разведывательной деятельностью. Среди прочего он руководил разведывательным бюро Центра планирования и командования операциями с 2015 по 2017 год, после чего был назначен в подразделение, занимающееся международными отношениями, при кабинете министра вооруженных сил Флоранс Парли.

Он командовал 11-й парашютной бригадой в Тулузе с 2019 по 2021 год. Затем возглавлял миссию Евросоюза в Центральноафриканской республике до февраля 2022 года. Перед назначением в DRM являлся инспектором Инспекции сухопутных войск.