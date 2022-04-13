В Белом доме сообщили о планируемых новых санкциях в отношении РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил тему введения дальнейших санкций в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем рассматривать ряд санкций. Их будет больше. Это (тема санкций - ИФ) было частью их обсуждений сегодня", - сказала Псаки на брифинге.

При этом она отметила, что лидеры США и Украины в беседе не обсуждали какие-либо конкретные меры.

Ранее в среду сообщалось, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Президент США сообщил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн.