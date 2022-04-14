Центральным офисом JPMorgan станет крупнейшая в Нью-Йорке башня с нулевыми выбросами

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Новым центральным офисом американского банка JPMorgan Chase & Co на Манхэттене станет крупнейшая в Нью-Йорке башня с нулевыми вредными выбросами.

Как говорится в пресс-релизе банка, офис будет расположен на Парк-авеню, 270. Он будет вмещать до 14 тыс. сотрудников.

Для его постройки будет создано 8 тыс. новых рабочих мест. Башня будет представлять собой 60-этажное здание высотой 1388 футов (423 метра) и будет спроектирована компанией Foster + Partners.

Завершение строительства планируется на конец 2025 года.

Здание будет снабжено передовыми системами водоснабжения для сокращения потребления воды более чем на 40%, также ему будут присущи и другие черты в рамках ESG-концепции.