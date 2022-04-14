Мэр Таллина осудил антироссийские граффити на Александро-Невском соборе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил осквернение Александро-Невского кафедрального собора Эстонской православной церкви Московского патриархата.

"Граффити на стенах Александро-Невского кафедрального собора или любого другого здания в городе являются совершенно недопустимым проявлением вандализма. Разжигание розни, особенно в свете растущей в обществе напряженности, не может быть оправдано никоим образом", - говорится в обнародованном в четверг заявлении городского головы.

По его словам, "существуют четкие юридические границы для публичного выражения мнения, и размалевывание городского пространства, очевидно, выходит за эти рамки".

В ночь на четверг на стены таллиннского собора Александра Невского были нанесены антироссийские надписи. Среди них была цитата из Библии, которая относится к истории Каина и Авеля.

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что в четверг в половине третьего ночи в полицию сообщили, что в центре Таллина на Дворцовой площади кто-то рисует на стене храма.

Полицейские задержали вандала, которым оказался 34-летний мужчина. "Есть много законных способов выразить свое мнение, а рисование на стене церкви, разумеется, к ним не относится", - сказал Тамбре.

По факту произошедшего начато производство о проступке.