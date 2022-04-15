Новак счел, что нефть и газ из РФ не заменить на горизонте 5-10 лет

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российские нефть и газ не удастся заместить на мировом рынке на горизонте пяти-десяти лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в статье, опубликованной в журнале "Энергетическая политика".

По его словам, даже заявления о прекращении поставок энергоресурсов из РФ приводят к всплескам цен на мировых рынках, физические же ограничения чреваты новыми историческими рекордами.

Он отметил, что после введения санкций в отношении России уже в марте был зафиксирован небывалый взлет цен на энергоресурсы и высокая волатильность.

"На пике стоимость газа достигала почти $4000 за тыс. кубометров, нефть приближалась к отметке $140 за баррель, уголь торговался по $460 за тонну. И эксперты уверены, что это не предел. Сегодня мировые энергетические рынки продолжают находиться в неопределённом состоянии", - сказал вице-премьер.

Комментируя планы о введении новых санкций на импорт российских энергоресурсов Европой, Новак заметил, что доля поставок нефти в страны ЕС из России достигает 30%, газа - 40%, а доля российского угля в общем импорте Европы составляет примерно треть от всех закупок.

"В резолюции Европарламента о запрете на импорт российских энергоресурсов отмечается, что решение должно сопровождаться планом действий, направленных на гарантию безопасности энергетического снабжения ЕС. Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся", - подчеркнул Новак.

Он отметил, что в Европе попытались снизить зависимость от российского газа при помощи угля, цена на который также выросла. "Стремительный возврат к угольной генерации происходит на фоне заявлений стран ЕС о декарбонизации экономики и выходе на углеродную нейтральность к 2050 году. По данным Международного энергетического агентства, глобальный объем выбросов углекислого газа в 2021 году в среднем увеличился на 6% и достиг рекордных 36,3 млрд тонн. Одними из лидеров стали США и ЕС с показателями примерно в 7%. Основной причиной роста выбросов стало как раз использование угля", - прокомментировал Новак, добавив, что жители Германии начали массово запасаться дровами.

Он также указал на нестабильность возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые призваны на замену газа. "При этом в марте в Европе отмечалось падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации. Например, на неделе с 14 по 20 марта ВЭС обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, а уже 29 марта этот показатель упал до 7,5% - минимального значения с конца декабря", - заметил Новак.

Вице-премьер РФ также напомнил, что в ОПЕК заявили, что не смогут компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок.

"Если говорить о возможных поставщиках угля в Европу, то ставка может быть сделана на страны Южной Америки и Южной Африки, но, по мнению экспертов, им будет сложно обеспечить приемлемую цену из-за значительных логистических издержек и высокого спроса", - сказал он.

Таким образом, заметил Новак, "разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует".

"Подчеркну, что в сложившейся ситуации даже не действия, а только заявления о прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к всплеску цен на мировых рынках. Если же мир столкнется не с гипотетическими, а с физическими крупными ограничениями, цены на основные виды топлива могут значительно превысить уже достигнутые исторические максимумы", - резюмировал вице-премьер РФ.