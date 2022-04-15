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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В Иране заявили о задержании танкера с контрабандным горючим

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана задержали в Персидском заливе танкер, на котором перевозили контрабандой 250 тысяч литров топлива, сообщает агентство "Тасним".

Военные взяли судно под контроль и арестовали семь членов экипажа.

На прошлой неделе иранские военные совершили аналогичную операцию и задержали иностранный танкер с 220 тыс. литров топлива, которое также перевозилось контрабандой, арестовали 11 членов экипажа, отмечает агентство.

Иран
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