Госдеп пообещал не уступить уговорам Москвы перестать поддерживать Киев

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США не намерены отказываться от поддержки Украины, несмотря на предупреждения со стороны России, заявил CNN представитель Госдепа Нед Прайс.

"Россияне делают некоторые заявления при личном общении, а некоторые - официально, но ничто не убедит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали", - ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Россия по дипломатическому каналу предостерегала США от продолжения поставок оружия Украине.

При этом Прайс отказался подтверждать какие-либо детали дипломатических контактов США и России по этому поводу.

Он добавил, что России "не стоит удивляться" поддержке США Украины, о которой американская администрация объявляла еще до начала спецоперации.

Президент США Джо Байден 13 апреля объявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

Ранее в пятницу CNN сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, что авиарейс с первой партией военных грузов США для Украины, предусмотренный этим пакетом помощи, прибудет в регион, как ожидается, в течение 24 часов.