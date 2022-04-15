Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Госдеп пообещал не уступить уговорам Москвы перестать поддерживать Киев

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - США не намерены отказываться от поддержки Украины, несмотря на предупреждения со стороны России, заявил CNN представитель Госдепа Нед Прайс.

"Россияне делают некоторые заявления при личном общении, а некоторые - официально, но ничто не убедит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали", - ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Россия по дипломатическому каналу предостерегала США от продолжения поставок оружия Украине.

При этом Прайс отказался подтверждать какие-либо детали дипломатических контактов США и России по этому поводу.

Он добавил, что России "не стоит удивляться" поддержке США Украины, о которой американская администрация объявляла еще до начала спецоперации.

Президент США Джо Байден 13 апреля объявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

Ранее в пятницу CNN сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, что авиарейс с первой партией военных грузов США для Украины, предусмотренный этим пакетом помощи, прибудет в регион, как ожидается, в течение 24 часов.

Хроника 24 февраля – 15 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Госдепартамент Нед Прайс Москва США Пентагон Джо Байден Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД подтвердил рассылку ряду стран и США ноты из-за поставок оружия Украине

Белоруссии ввела ответный запрет на перемещение автомобилей ЕС

Совет директоров Twitter принял меры по защите от покупки компании Маском

Совет директоров Twitter принял меры по защите от покупки компании Маском

Первую партию новой военной помощи США доставят к границе Украины в течение 24 часов

Германия снижает импорт нефти из РФ по трубе, Польша и КНР продолжают наращивать

Германия снижает импорт нефти из РФ по трубе, Польша и КНР продолжают наращивать
Дипломатическое противостояние

Из Северной Македонии вышлют еще шесть российских дипломатов

Tesla недовыпустила уже 40 тысяч автомобилей из-за локдауна в Шанхае

Tesla недовыпустила уже 40 тысяч автомобилей из-за локдауна в Шанхае

Более 150 человек пострадали в ходе беспорядков в Иерусалиме на Храмовой горе

Более 150 человек пострадали в ходе беспорядков в Иерусалиме на Храмовой горе

TikTok в РФ получил выручку в 3,3 млрд рублей по итогам 2021 года

TikTok в РФ получил выручку в 3,3 млрд рублей по итогам 2021 года

Восстановительные работы на терминале КТК могут продлиться до конца апреля