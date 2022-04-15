Сотни католиков собрались на службу вокруг закрытого Нотр-Дама

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Париже по случаю предпасхальных торжеств, приуроченных к Страстной пятнице, состоялось богослужение вокруг закрытого на реконструкцию Собора Парижской Богоматери, на мероприятии собрались сотни католиков, сообщают западные СМИ.

По их данным, на острове Сите, близ пострадавшего три года назад от сильного пожара Нотр-Дама, настоятель Собора Патрик Шове провел для верующих проповедь.

"Мы верим, что ты (Господь) с нами, на нашей стороне, чтобы вернуть нам мир", - приводит пресса слова Шове.

Шове провел службу вместе с архиепископом Жоржем Полем Понтье, который временно возглавляет архиепархию Парижа.

Кроме того, в предстоящее воскресенье вокруг собора планируют провести еще одно богослужение по случаю католической Пасхи.

В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошёл сильный пожар. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. Президент Франции Эмманюэль Макрон ставил задачей завершить реставрацию в течение пяти лет - к 2024 году, однако архитекторы отмечали, что это маловероятно.

Страстная или Великая пятница - христианский праздник на Страстной неделе. Всю Страстную неделю, которая предшествует Пасхе, христиане вспоминают Тайную вечерю, суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Пасху в этом году западные христиане празднуют в воскресенье, 17 апреля. Тогда же состоятся основные праздничные богослужения.