Квитанцию за невидимую картину продали почти за $1,2

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Квитанция на произведение "невидимого искусства" французского художника Ива Кляйна превзошла ожидания. Её продали на аукционе почти за 1,2 миллиона долларов, сообщает агентство United Press International.

Аукционный дом Sotheby сообщил, что чек, являющийся частью воображаемой художественной серии Клейна "Зоны нематериальной изобразительной чувствительности", должен был принести до 551 000 долларов США, но получил максимальную ставку в 1 151 467,40 долларов. Проданный объект представляет бумажную квитанцию о покупке, которую получил покупатель невидимой картины от художника.

Квитанция была датирована 7 декабря 1959 года, всего за несколько лет до смерти Кляйна в 1963 году.

Аукционный дом пояснил, что квитанции сегодня редки, потому что художник приглашал покупателей принять участие в ритуале, который включал сжигание квитанции и выбрасывание половины врученных денег в реку Сену, чтобы покупатель стал "окончательным владельцем" невидимого произведения искусства.

Квитанция, первоначально выданная торговцу антиквариатом Жаку Кугелю, была одной из 100 экспонатов, выставленных на аукцион Sotheby's от имени арт-консультанта и бывшего владельца галереи Лоика Малле.

Sotheby считает, что концептуальная работа Кляйна предсказала возникновение криптовалюты и обмен несменяемыми токенами (NFT).

"Некоторые полагают изобретение квитанций предком NFT, который сам по себе позволяет обмениваться нематериальными произведениями", - говорится в каталоге аукциона. "Если мы добавим, что Кляйн вел реестр последовательных владельцев "зон", то здесь легко найти еще одну революционную концепцию - блокчейн."

В Sotheby утверждают, что покупателем был частный европейский коллекционер.

Ив Кляйн (1928-1962) — французский художник-новатор, одна из наиболее значительных фигур послевоенного европейского искусства.