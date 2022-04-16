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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

В Аргентине приготовили блин диаметром около 5 метров

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы фестиваля в Аргентине заявили, что побили мировой рекорд Гиннесса, приготовив жареный пирог диаметром около 5 метров, передает агентство United Press International.

На 22-м провинциальном фестивале блинов и лепешек в Мерседесе был представлен огромный блин, приготовленный из 1199 кг муки, смоченной в 1599 кг растопленного жира.

Получившийся блин имел 4,8 м в диаметре. Организаторы заявили, что он настолько огромный, чтобы претендовать на мировой рекорд Гиннесса как самый большой блин.

Огромный блин был разрезан на порции и подан посетителям фестиваля.

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