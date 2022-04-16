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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Судья в США оправдал полицейских, уволенных за убийство вооруженного бродяги в 2018 г

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Судья из Северной Калифорнии постановил, что пятеро полицейских Окленда, которые смертельно ранили бездомного мужчину в 2018 году, были несправедливо уволены и должны были сохранить свои рабочие места, сообщает ABC News.

Судья Верховного суда округа Аламеда Фрэнк Рош заявил в своем постановлении, вынесенном во вторник, что сотрудники Окленд-сити "ненадлежащим образом манипулировали" отчетом внешнего следователя, который первоначально пришел к выводу, что офицеры были несправедливо уволены и должны были сохранить свои рабочие места.

Полицейские смертельно ранили 31-летнего Джошуа Павлика в Северном Окленде 11 марта 2018 года. Павлик был вооружен и спал в небольшом пространстве между двумя домами. Офицеры разбудили его ото сна, а затем выстрелили в него, потому что он не опускал пистолет. Видеозапись с места происшествия обладала невысоким разрешением, и возможности точно определить, целился ли Павлик в полицейских не было.

Четверо офицеров — Уильям Бергер, Брэндон Грайз, Крейг Танака и сержант. Франсиско Негрете открыли из пистолетов, а Джозеф Филипс стрелял из дробовика.

Карен Бойд, директор по коммуникациям Окленда, заявила в заявлении, что городские власти "придерживались буквы и духа трудового соглашения и считают, что Суд допустил ошибку".

Майкл Рейнс, адвокат, представлявший интересы полицейских, сказал, что решение судьи позволяет им либо вернуться к работе в полицейском управлении Окленда, либо получить задним числом заработную плату. Неясно, что будут делать офицеры, сказал Рейнс, добавив, что большинство из них сейчас работают в других правоохранительных органах.

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