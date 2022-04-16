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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

СКР возбудил дело о нападении в Греции на автопробег в поддержку операции на Украине

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности граждан, напавших в Греции на участников автопробега в поддержку специальной военной операции РФ в Украине, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Установлено, что 3 апреля 2022 года в городе Афины проводился автопробег в поддержку специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. В ходе этой акции неустановленные лица напали на автомобиль участников, в котором находились граждане России, в том числе несовершеннолетний ребенок с флагом в руках", - говорится в сообщении.

По данным СКР, "злоумышленники разбили стекла транспортного средства, вырвали флаг из рук ребенка, причинив телесные повреждения".

В связи с этим ведомство возбудило уголовное дело по статье 149 УК РФ, статье 116 УК РФ, части 1 статьи 167 УК РФ (воспрепятствование проведению шествия или участию в нем; побои; умышленное повреждение имущества).

Как заявили в СКР, "в рамках уголовного дела следствием принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к ним".

Греция Афины Украина ЛНР ДНР СКР
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