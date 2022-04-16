Байден в мае проведет в Вашингтоне встречу с лидерами АСЕАН

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден проведет 12-13 мая переговоры с лидерами стран АСЕАН, сообщает в субботу Белый дом.

"Президент Байден примет в рамках специального саммита лидеров АСЕАН в Вашингтоне 12 и 13 мая", - говорится в пресс-релизе американской администрации.

По замыслу Вашингтона, этот саммит "продемонстрирует приверженность США работать с АСЕАН, признавая ведущую роль этой организации для поиска решений региональных проблем".

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Association of South East Asian Nations, ASEAN). В нее входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.