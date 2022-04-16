Многотысячная акция протеста против ультраправых прошла в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Париже в субботу прошла акция протеста против лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Как сообщает BFMTV, на улицы вышли 9 200 человек.

Аналогичные акции состоялись в субботу и в других французских городах. Всего, по данным BFMTV, в манифестациях приняли участие около 22 тысяч человек.

В Лионе прошел марш тех, кто не хочет голосовать во втором туре президентских выборов ни за Ле Пен, ни за действующего президента Эммануэля Макрона.

Второй тур выборов состоится 24 апреля. Пока что опросы показывают, что у Макрона хорошие шансы добиться переизбрания.