Джонсон пообещал в ближайшие дни поставить Украине новую военную помощь

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон в субботу в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву в ближайшие дни очередную партию военной помощи.

"Сегодня днем я проинформировал моего друга Зеленского по поводу дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни", - написал Джонсон в твиттере (соцсеть заблокирована в России).

Неделю назад Джонсон совершил поездку на Украину и встретился с украинским президентом. Тогда премьер Великобритании заявил, что Лондон будет усиливать экономическое и санкционное давление на Россию и, в частности, повлияет на ее возможности использовать энергетические ресурсы.