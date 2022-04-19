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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

ЛНР заявила о взятии города Кременная на Луганщине

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Силы Народной милиции Луганской народной республики в рамках наступательной операции в Донбассе взяли под контроль город Кременная на Луганщине, сообщили в Народной милиции ЛНР.

"Город Кременная полностью перешел под контроль вооруженных сил ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале военного ведомства республики

В нем утверждается, что украинские военные покинули город, бросив позиции и бронетехнику.

1 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что "подразделения Луганской народной республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино" вблизи Северодонецка и Лисичанска.

Хроника 24 февраля – 19 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Донбасс ЛНР Кременная
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