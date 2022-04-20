На борту авианосца ВМС США "Джордж Вашингтон" за неделю умерли три моряка

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Трое моряков, служивших на авианосце ВМС США "Джордж Вашингтон" ( USS George Washington) , были найдены мертвыми в течение недели, сообщает NBC News со ссылкой на американских военных.

Телеканал уточняет, что моряки умерли в ходе отдельных инцидентов. 9 и 10 апреля моряки были найдены мертвыми на корабле. 15 апреля на авианосце был обнаружен моряк без сознания, его доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Как отмечается, авианосец в настоящее время проходит капитальный ремонт на судостроительной верфи в Виргинии.

По словам официальных лиц, непосредственных признаков того, что эти три смерти связаны друг с другом, нет. Расследование проводят местные власти совместно с Военно-морской службой уголовных расследований (NCIS).