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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:29

Глава Евросовета заверил Украину в многосторонней помощи Евросоюза

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель, посетивший в среду Украину, на пресс-конференции в Киеве сообщил, что ЕС полон решимости использовать все возможные инструменты, включая финансовые, для помощи украинской стороне.

Он объявил, что готовится запуск фонда солидарности с Украиной.

"В ближайшие дни, 5 мая, стартом этого трастового фонда станет международная донорская конференция. Мы организуем это вместе с Польшей, Швецией при помощи Европейской комиссии, всех государств-членов, а также при поддержке многих международных игроков", - сказал Мишель.

Глава Евросовета указал на тесное сотрудничество ЕС по этому вопросу с международными организациями, такими как МВФ, Всемирный банк и другими с целью иметь уверенность, что Евросоюз сможет мобилизовать средства в поддержку Украины для оплаты ее социальных расходов в краткосрочной, среднесрочной и в долгосрочной перспективах.

"Также очень важно скорее начать программу восстановления страны. Я могу заверить вас, что ЕС будет с вами, чтобы восстановить вашу страну", - заявил Мишель.

По словам Мишеля, он полагает, что в следующие дни и недели будет уточнен характер поддержки, которую сможет предоставить Евросоюз. Он пообещал, что, кроме того, будут обсуждаться "восстановление страны и необходимые инвестиции в инфраструктуру и в различные области".

Помимо этого, председатель Европейского совета подчеркнул важность военной, политической и гуманитарной помощи Украине, заверив Киев в конкретном участии ЕС в этих вопросах.

Евросоюз Шарль Мишель Украина
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