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Полиция Вашингтона приказала эвакуировать Капитолий из-за вероятной угрозы от самолета

Полиция Вашингтона приказала эвакуировать Капитолий из-за вероятной угрозы от самолета
Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия США приказала находящимся в комплексе эвакуироваться, сообщает NBC News.

"Полиция Капитолия отслеживает самолет, который представляет вероятную угрозу комплексу Капитолия", - цитирует телеканал сообщение, разосланное персоналу и прессе.

Позже полицейские заявили, что угрозы комплексу правительственных зданий нет, а эвакуация проводилась в качестве меры предосторожности. Об этом они сообщили на странице ведомства в твиттере.

США Вашингтон
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