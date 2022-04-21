Полиция Вашингтона приказала эвакуировать Капитолий из-за вероятной угрозы от самолета

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия США приказала находящимся в комплексе эвакуироваться, сообщает NBC News.

"Полиция Капитолия отслеживает самолет, который представляет вероятную угрозу комплексу Капитолия", - цитирует телеканал сообщение, разосланное персоналу и прессе.

Позже полицейские заявили, что угрозы комплексу правительственных зданий нет, а эвакуация проводилась в качестве меры предосторожности. Об этом они сообщили на странице ведомства в твиттере.