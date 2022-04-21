Талибы заблокировали TikTok

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Кабинет министров контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) принял решение заблокировать соцсеть TikTok как "аморальное приложение", сообщает в четверг заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани.

"Решением кабинета министров Министерство связи и информационных технологий обязано заблокировать игры PUBG и приложение под названием TikTok, вводящее в заблуждение подрастающее поколение", - сообщил Самангани в твиттере.

Кабинет министров талибов также поручил министерству не допускать публикацию материалов и программ, имеющих аморальное содержание.