США вслед за ЕС запретят связанным с РФ судам заходить в американские порты

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты.

"Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это ранее было сделано в Европе", - сказал Байден.

"Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", - добавил он.

Ранее на аналогичные меры, как сообщалось, пошли страны ЕС. При этом они предусмотрели перечень исключений: европейское решение, в частности, не распространялось на поставки товаров АПК, энергоносителей.