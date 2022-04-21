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Amazon создала фонд на $1 млрд для инвестиций в логистические стартапы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc создал венчурный фонд объемом $1 млрд для инвестиций в стартапы в сфере логистики, фулфилмента и технологий для цепочек поставок.

Как сообщила компания, новый фонд носит название Amazon Industrial Innovation Fund и будет инвестировать в "компании, которые мыслят вне рамок существующих способов доставки товаров и методов работы цепей поставок, чтобы представить решения для поступательного увеличения скорости доставки и дальнейшего улучшения условий работы сотрудников в логистике".

Amazon уже анонсировала первые пять инвестиций фонда, которые преимущественно направлены в разработку промышленных роботов и носимых устройств.

Среди компаний, которые получат средства, Modjoul (производит носимые устройства для обеспечения безопасности на складах), Vimaan (разрабатывает искусственный интеллект для управления складами), Agility Robotics, Bionic Hive и Mantis Robotics (все три создают промышленных роботов).

Amazon Industrial Innovation Fund не является первым венчурным фондом компании. Она ранее также создала Climate Pledge Fund объемом $2 млрд, который инвестирует в разработку "зеленых" технологий, Alexa Fund объемом $200 млн, специализирующийся на голосовых технологиях и Amazon SMBHAV Venture Fund объемом $250 млн, инвестирующий в стартапы в Индии.

Котировки акций Amazon снижаются на 0,2% в ходе торгов в четверг.

Amazon
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