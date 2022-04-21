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Activision Blizzard выдвинула двух женщин в СД на фоне скандала из-за харрасмента

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard Inc выдвинул кандидатуры двух женщин в совет директоров на фоне недавнего скандала с сексуальными домогательствами в компании.

Как сообщается в пресс-релизе Activision Blizzard, компания выбрала главного директора по коммуникациям в новостном издании Substack Лулу Чен Месерви и исполнительного директора Bacardi Ltd. Керри Карр в качестве членов совета. Голосование по кандидатурам пройдет на ежегодном собрании акционеров.

Месерви уже является членом совета компании с 16 апреля, поэтому на ежегодном собрании акционеры будут голосовать за ее переизбрание. Месерви руководит работой комитета по трудовой ответственности (Workplace Responsibility Committee).

Между тем Карр может присоединиться к совету впервые. В случае ее избрания она будет руководить комитетом аудита (Audit Committee), отмечается в сообщении.

Обновления в совете директоров происходят на фоне недавнего скандала, связанного с публикацией статьи в The Wall Street Journal, в которой говорится, что главный исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик не проинформировал совет директоров Activision о нескольких жалобах на сексуальные домогательства со стороны сотрудников мужчин по отношению к женщинам, включая предполагаемые случаи изнасилования.

"Лулу и Керри привнесут важные знания и опыт в компанию, поскольку мы продолжаем работать над созданием образцового рабочего места в сфере разработки видеоигр", - заявил Котик.

Котировки акций Activision Blizzard снижаются на 0,1% на торгах в четверг.

Activision Blizzard
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