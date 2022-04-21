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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

США выделят Грузии в этом году более $130 млн финансовой помощи

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - США выделят Грузии в 2022 году очередную финансовую помощь в размере $132 млн, заявил сенатор Боб Кейси.

"Эта помощь выделяется, в том числе и в рамках двусторонней программы обороны и сдерживания, действующей в Грузии до 2027 года", - сказал Кейси в четверг на пресс-конференции в Тбилиси.

В свою очередь, другой сенатор Крис Кунс напомнил, что США в течение последних 30 лет оказали Грузии финансовую помощь в размере $6 млрд, и эта помощь будет оказываться и в будущем.

"Делегация сенаторов США находится с визитом в Грузии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Я хотел бы подчеркнуть, что мы ценим партнерство между нашими народами. У нас общая история, общие ценности и общие стремления", - сказал Кунс.

Делегация сенаторов вечером в четверг встретилась с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

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